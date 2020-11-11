Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Johnson, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Tanıl)
İlbank: Mori, Birgül Parlak, Mambru, Ceren Karagöl, Jack, Ezgi Arslan (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu)
Setler: 25-10, 26-24, 22-25, 25-17
Süre: 124 dakika (25, 33, 34, 32)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında Nilüfer Belediyespor, İlbank'ı 3-1 yendi.
- Kaynak: AA
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