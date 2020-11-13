Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
Beşiktaş: Rida, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Ezgi Derin Taşdemir, Göknur Silen, Deniz Hakyemez)
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Bahar Toksoy, Ceren Kestirengöz, Bianka, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Lila Şengün, Cansu Çetin)
Setler: 20-25, 10-25, 14-25
Süre: 66 dakika (25, 21, 20)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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