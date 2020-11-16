Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. hafta mücadelesi yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.
Ligde 17. haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Opet- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.00 Karayolları-İlbank (Başkent)
18 Kasım Çarşamba:
13.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Aydın Mimar Sinan)
14.00 Türk Hava Yolları- Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Cengiz Göllü)
Not: PTT- Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çan Gençlik Kalespor-Kuzeyboru ve Eczacıbaşı VitrA- Beşiktaş maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor