Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

17.11.2020 15:51
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, İbrahim AcarFenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Ceren Kestirengöz (Melis Yılmaz, Cansu Çetin)Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşcı, Rigdon, Merve İkbal Albayrak, Dilara Bilge,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Ceren Kestirengöz (Melis Yılmaz, Cansu Çetin)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşcı, Rigdon, Merve İkbal Albayrak, Dilara Bilge, Bashnakova, Abdulazimova (Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Strumilo, Çağla Erdem, İrem Çor)

Setler: 25-23, 25-16, 25-21

Süre: 78 dakika (27, 25, 26)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Burhan Felek, Cansu Çetin, Sarıyer, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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