SALON: AksarayHAKEMLER: Hakkı Demiralay, Elma PınarKUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Arzum Tezcan, Humay Topaloğlu)KARAYOLLARI: Gerasymova, Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan, Burcu Tutku Yüzgenç (Seda Aslanyürek, Selin Navruz, Kübra Kegan)SETLER: 20-25, 11-25, 23-25SÜRE: 86 dakika (30, 21, 35)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında Kuzeyboru evinde Karayolları'na 3-0 mağlup oldu.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Karayolları: 0-3 - Son Dakika Spor