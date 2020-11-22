Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

22.11.2020 18:53
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Erdal Akıncı, Esat DanziliSarıyer Belediyespor: İrem Çor, Nikalina, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Krystyna, Abdulazimova, (Mısra Aşçı, Gizem Düzeltir, Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge, Miniriye Vatansever)Galatasaray...

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Nikalina, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Krystyna, Abdulazimova, (Mısra Aşçı, Gizem Düzeltir, Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge, Miniriye Vatansever)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Tatiana, Ergül Eroğlu, Alesia, İlkin Aydın, Selin Hazal Arifoğlu, (Gizem Güresen, Elifsu Ericek, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yeşilırmak)

Setler: 16-25, 18-25, 12-25

Süre: 67 dakika (23, 23, 21)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Galatasaray, Şeyma Nur, Bahçeköy, Yaren, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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