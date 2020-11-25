Sistem9 Yeşilyurt: 3-2

SALON: Aksaray
HAKEMLER: Koray Yılmaz, İlknur ÇakarKUZEYBORU: Arelya Karasoy, Humay Topaloğlu, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Ikic, Arzum Tezcan)SİSTEM9 YEŞİLYURT: Cross, Buket Gülübay, Carutasu, Scuka, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak (Bihter Dumanoğlu)SETLER: 19-25, 25-23, 18-25, 25-10, 15-10
SÜRE: 134 dakika (30, 31, 29, 25, 19)
Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 mağlup etti.
- Kaynak: DHA
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