Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

29.11.2020 20:27
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Nurper Özbar, Ali İhsan GözüNilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Fulden Ural, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Merve Nezir, Deniz Emrelli, Merve Tanıl)Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem Dündar, Mihajlovic, Vargas, Bianca Busa,...

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Nurper Özbar, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Fulden Ural, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Merve Nezir, Deniz Emrelli, Merve Tanıl)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem Dündar, Mihajlovic, Vargas, Bianca Busa, Dicle Nur Babat (Melis Yılmaz, Cansu Çetin)

Setler: 20-25, 18-25, 19-25

Süre: 80 dakika (28, 26, 26)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Yasemin Yıldırım, Fenerbahçe, Ali ihsan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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