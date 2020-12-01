Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

01.12.2020 10:27
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 İlbank- Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)

14.00 Fenerbahçe Opet- PTT (Burhan Felek Vestel)

16.00 Kuzeyboru- Türk Hava Yolları (Aksaray)

16.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (Bahçeköy Orman Fakültesi)

16.30 Beşiktaş-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel)

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

3 Aralık Perşembe:

13.00 Sistem9 Yeşilyurt-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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