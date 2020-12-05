Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Tolgacan Dinçer
PTT: Su Zent, Dimitrova, Mejia, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Yağmur Mislina Kılıç (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Ceyda Aktaş, Aysun Suna Alan, Merve Tanyel)
Eczacıbaşı VitrA: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Hande Baladın, Ogbogu, Thompson ( Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Fatma Yıldırım)
Setler: 24-26, 23-25, 15-25
Süre: 83 dakika (28, 32, 23)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı VitrA, PTT'yi 3-0 yendi.
- Kaynak: AA
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