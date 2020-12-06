Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

06.12.2020 19:45
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: İbrahim Ünal, Erkan SarıNilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan)Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşcı, Ayshan, Strumilo, Dilara Bilge, Bashnakova, Merve İkbal Albayrak (Sinem Bayazıt,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Sarı

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşcı, Ayshan, Strumilo, Dilara Bilge, Bashnakova, Merve İkbal Albayrak (Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Çağla Erdem, İrem Cor)

Setler: 25-22, 25-14, 28-26

Süre: 71 dakika (27, 21, 33)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, İbrahim Ünal, voleybol, Sarıyer, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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