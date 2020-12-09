Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor : O-3

SALON: Aksaray
HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Halid CeritKUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Arzum Tezcan)NİLÜFER BELEDİYESPOR: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Aslı Tecimer, Buse Kayacan)SETLER: 25-27, 12-25, 20-25
SÜRE: 92 dakika (36, 25, 31)
Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, sahasında Nilüfer Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
- Kaynak: DHA
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