Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

09.12.2020 21:43
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: BaşkentHakemler: İlknur Çakar, Tolgacan DinçerPTT: Ece Morova, Ceyda Aktaş, Semra Özer, Merve Tanyel, Vuchkova, Bahar Akbay (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Aslı Kocoğlu)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren...

Salon: Başkent

Hakemler: İlknur Çakar, Tolgacan Dinçer

PTT: Ece Morova, Ceyda Aktaş, Semra Özer, Merve Tanyel, Vuchkova, Bahar Akbay (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Aslı Kocoğlu)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Özman)

Setler: 25-19, 25-14, 25-15

Süre: 59 dakika (19, 19, 21)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftadan ertelenen karşılaşmada PTT, konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Ceyda Aktaş, Beylikdüzü, voleybol, PTT, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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