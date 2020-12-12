Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen
Beşiktaş: Ezgi Dilik, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Adlin Kaymaz)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Ecem Alıcı, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Vasilantonaki (Eylül Akarçeşme, Pınar Atasever, Cansu Ayyıldız, Pelin Özkılıçcı)
Setler: 12-25, 18-25, 8-25
Süre: 68 dakika (21, 25, 22)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor