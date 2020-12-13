Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.

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Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum