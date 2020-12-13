VakıfBank: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında Kuzeyboru sahasında lider VakıfBank'ı konuk etti. VakıfBank, 16-25, 25-22, 13-25, 12-25 setler sonucunda karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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