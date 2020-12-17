Salon: Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Ali Sarıkuzu
PTT: Mejia, Su Zent, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Dilşad Nur Kavas)
Sarıyer Belediyespor: Strumilo, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Rigdon, Abdulazimova, Gizem Mısra Aşçı (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, İrem Çor,Bashnakova, Şeyma Nur Akbulut)
Setler: 25-19, 20-25, 25-20, 25-19
Süre: 101 dakika (22, 27, 27, 25)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor