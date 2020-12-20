Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Rus Sağlığı Hastanesi'nde, kendisini öldüreceğini düşündüğü hastayı uykusunda yastıkla boğdu

Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı

Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" yazılı polis memuru, evinde ölü bulundu