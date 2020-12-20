Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.12.2020 16:33
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Onur Çoşkun, Aylin Nazire TurnaoğluBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Gözde Nur Turan (Buse Kaygısız, Açelya Özman)İlbank: Eylül Karadaş, Birgül Parlak, Melda Güler, Mambru,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Onur Çoşkun, Aylin Nazire Turnaoğlu

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Gözde Nur Turan (Buse Kaygısız, Açelya Özman)

İlbank: Eylül Karadaş, Birgül Parlak, Melda Güler, Mambru, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Ceren Çınar, Yaprak Erkek, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Yağmur Karaoğlu)

Setler: 20-25, 10-25, 8-25

Süre: 19, 19, 16 (54 dakika)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta müsabakasında İlbank, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Burhan Felek, voleybol, Kaygısız, Vestel, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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