Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Onur Çoşkun, Aylin Nazire Turnaoğlu
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Gözde Nur Turan (Buse Kaygısız, Açelya Özman)
İlbank: Eylül Karadaş, Birgül Parlak, Melda Güler, Mambru, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Ceren Çınar, Yaprak Erkek, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Yağmur Karaoğlu)
Setler: 20-25, 10-25, 8-25
Süre: 19, 19, 16 (54 dakika)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta müsabakasında İlbank, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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