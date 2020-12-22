Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Ayşim Erginay
İlbank: Mori, Birgül Parlak, Ceyda Durukan, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Jack (Ceren Önal, Yaprak Erkek, Eylül Karadaş, Yasemin Özel, Melda Güler, Tuğçe Öcal)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Michelle, Rasic, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu ( Ayça Aykaç, Haak, Canzu Özbay)
Setler: 20-25, 12-25, 19-25
Süre: 65 dakika (22, 20, 23)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 6. hafta erteleme maçında VakıfBank, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
Lider VakıfBank, bu sonuçla ligde 23. galibiyetini elde etti.
Kaynak: AA
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