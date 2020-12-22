Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

22.12.2020 14:33
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Mehmet Gül, Selçuk GörmenSistem9 Yeşilyurt: Burcu Yönder, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Derya Güç, Cross (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, İrem Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı, Aybuke Çetinay Tuna)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, Selçuk Görmen

Sistem9 Yeşilyurt: Burcu Yönder, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Derya Güç, Cross (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, İrem Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı, Aybuke Çetinay Tuna)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Gözde Nur Turan (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Bade Keskin)

Setler: 25-15, 25-17, 25-21

Süre: 65 dakika (19, 22, 24)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Burhan Felek, Beylikdüzü, Yeşilyurt, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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