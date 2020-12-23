Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener
Galatasaray HDI Sigorta: Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal (Gizem Güreşen, Elif Su Eriçek, Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)
Sarıyer Belediyespor: Rigdon, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova, Gizem Mısra Aşçı (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, Miniriye Vatansever, İrem Çor, Yaren Hatipoğlu)
Setler: 20-25, 18-25, 25-18, 19-25
Süre: 114 dakika (28, 31, 28, 27)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. hafta erteleme maçında Sarıyer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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