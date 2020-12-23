Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

23.12.2020 16:39
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erdal Akıncı, Seçkin YenerGalatasaray HDI Sigorta: Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal (Gizem Güreşen, Elif Su Eriçek, Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu, Beren...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener

Galatasaray HDI Sigorta: Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal (Gizem Güreşen, Elif Su Eriçek, Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)

Sarıyer Belediyespor: Rigdon, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova, Gizem Mısra Aşçı (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, Miniriye Vatansever, İrem Çor, Yaren Hatipoğlu)

Setler: 20-25, 18-25, 25-18, 19-25

Süre: 114 dakika (28, 31, 28, 27)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. hafta erteleme maçında Sarıyer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Burhan Felek, voleybol, Sigorta, Vestel, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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