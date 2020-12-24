Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme müsabakasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

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