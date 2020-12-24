Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Sadettin Kıral, İbrahim Acar
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Zekiye Ünal, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Dilara Elmacıoğlu, Ceren Erdinç, Açelya Özman, (Nazlı Polat, Bade Keskin)
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Aslı Tecimer, Merve Nezir, Sıla Özyürek, Buse Ünal, Merve Tanıl (Deniz Emrelli, Yasemin Yıldırım, Maglio)
Setler: 19-25, 15-25, 13-25
Süre: 23, 24, 20 (67 dakika)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme müsabakasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor