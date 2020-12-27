Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

27.12.2020 20:27
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: EczacıbaşıHakemler: Selçuk Görmen, Akif AltınEczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Merve Atlıer, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli (Melisa Memiş)Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Selçuk Görmen, Akif Altın

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Merve Atlıer, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli (Melisa Memiş)

Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)

Setler: 25-14, 25-14, 25-22

Süre: 77 dakika (22, 24, 31)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Fatma Yıldırım , Beşiktaş, Selçuk, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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