Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

07.01.2021 16:05
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Caner Çildir, Aylin TurnaoğluFenerbahçe Opet: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Cansu Çetin, Gülce Güçtekin, Beliz Başkır, İpar Özay Kurt, Ceren Kestirengöz)İlbank: Birgül Parlak,...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Cansu Çetin, Gülce Güçtekin, Beliz Başkır, İpar Özay Kurt, Ceren Kestirengöz)

İlbank: Birgül Parlak, Ceyda Durukan, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Jack, Mori (Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Ceren Önal, Yasemin Özel, Ceren Karagöl, Melda Gürel, Tuğçe Öcal)

Setler: 25-17, 25-18, 25-13

Süre: 71 dakika (23, 26, 22)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Opet, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Ceren Kestirengöz, Burhan Felek, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak Ayrılmak istediği kocası tarafından 2 aylık çocuğu kaçırılan annenin isyanı: Oğlumun hayatından endişe ediyorum DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda
Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü         
15:55
Çifte cinayet suçlamasıyla 2 kez müebbeti istenen şahıs beraat edince, adliye bahçesi karıştı Çifte cinayet suçlamasıyla 2 kez müebbeti istenen şahıs beraat edince, adliye bahçesi karıştı         
15:19
Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü         
15:10
Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor         
15:00
Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu         
14:51
Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti         
14:45
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu         
14:13
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın         
12:19
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 16:16:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei