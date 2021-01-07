Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç
Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Bihter Dumanoğlu, Aybuke Çetinay Tuna)
Sarıyer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova, Gizem Mısra Aşçı, Rigdon (Ecenur Aksoy, Sinem Bayazıt, Strumilo, Miniriye Vatansever, İrem Çor)
Setler: 17-25, 25-15, 25-17, 25-21
Süre: 99 dakika (24, 22, 25, 28)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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