Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

07.01.2021 21:37
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Recep KarakoçSistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Bihter Dumanoğlu, Aybuke Çetinay Tuna)Sarıyer Belediyespor: Merve İkbal...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Bihter Dumanoğlu, Aybuke Çetinay Tuna)

Sarıyer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova, Gizem Mısra Aşçı, Rigdon (Ecenur Aksoy, Sinem Bayazıt, Strumilo, Miniriye Vatansever, İrem Çor)

Setler: 17-25, 25-15, 25-17, 25-21

Süre: 99 dakika (24, 22, 25, 28)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Burhan Felek, Yeşilyurt, Sarıyer, Uçak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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