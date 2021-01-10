Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın küme düşmesi kesinleşti - Son Dakika

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın küme düşmesi kesinleşti

10.01.2021 17:37
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın küme düşmesi kesinleşti, System.String[]

Sistem 9 Yeşilyurt: 0-3SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Tuncay Sevim, Selçuk GörmenBEŞİKTAŞ: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)SİSTEM9 YEŞİLYURT: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda...

Sistem 9 Yeşilyurt: 0-3

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

BEŞİKTAŞ: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)SİSTEM9 YEŞİLYURT: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı)SETLER: 21-25, 13-25, 18-25

SÜRE: 26, 21, 25 (72 dakika)

Misli.com Sultanlar Ligi 14'üncü hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 23'üncü mağlubiyetini alan Beşiktaş'ın normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.


Burhan Felek, Ezgi Dilik, Yeşilyurt, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın küme düşmesi kesinleşti - Son Dakika Spor


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