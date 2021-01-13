Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

13.01.2021 14:43
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Nurper Özbar, Recep KarakoçSistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Duru Aksu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Bihter Dumanoğlu, Zeynep Sude Demirel, Aybüke Çetinay)Eczacıbaşı...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Duru Aksu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Bihter Dumanoğlu, Zeynep Sude Demirel, Aybüke Çetinay)

Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Şebnem Simge Aköz, Saliha Şahin, Mirkovic, Fatma Yıldırım)

Setler: 21-25, 15-25, 20-25

Süre: 81 dakika (27, 25, 29)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Buket Gülübay, Burhan Felek, Yeşilyurt, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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