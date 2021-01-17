Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Serap Kuka
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Zeynep Sude Demirel, Aybüke Çetinay)
PTT: Mejia, Su Zent, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Ece Morova (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Ceyda Aktaş, Merve Tanyel, Bahar Akbay)
Setler: 28-30, 25-20, 18-25, 25-18, 13-15
Süre: 139 dakika (35, 30, 29, 25, 20)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasından ertelenen karşılaşmada PTT, deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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