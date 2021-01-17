Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi

Talisca'nın Çin'den ayrılmak istemesinde sevgilisiyle arasının bozulması etkili oldu

Kamelyayı kıran gençlere belediyeden sitem: Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız