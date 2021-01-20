Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasından ertelenen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

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