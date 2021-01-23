Salon: Başkent
Hakemler: Merve Pelenk Tekol, İbrahim Ünal
Karayolları: Ezgi Akyaldız, Ezgi Kara, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Seda Aslanyürek, Selis Selvi, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)
PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Ece Morova, Mejia (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Merve Tanyel, Ceyda Aktaş, Su Zent)
Setler: 26-28, 25-18, 26-28, 14-25
Süre: 124 dakika (42, 24, 34, 24)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. hafta maçında PTT, Karayolları'nı 3-1 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor