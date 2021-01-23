Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan ( Gizem Örge, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak, Guimaraes)

Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Adlin Kaymaz)

Setler: 25-16, 25-14, 25-12

Süre: 63 dakika (19, 24, 20)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla VakıfBank, 24. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Beşiktaş ise 24. mağlubiyetini yaşadı.