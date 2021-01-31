Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç
Hakemler: Ebru Kaya, Akif Altın
Çan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Braga, Souza, Hande Naz Şimşek, Nur Sena Kasap, Simay Gazi ( Dilara Bağcı, Dilan Yaşar)
Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Fatma Nur Yılmaz (Gülçin Doğan, Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek, Ezgi Kezban Kara, Kübra Kegan)
Setler: 17-25, 25-15, 24-26, 25-19, 5-15
Süre: 130 dakika (26, 28, 33, 29, 14)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Karayolları, Çan Gençlik Kalespor'u deplasmanda 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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