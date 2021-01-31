Salon: Başkent TVF
Hakemler: Zeki Bocutcu, İlknur Çakar
PTT: Ece Morova, Mejia, Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, (Simay Kurt, Aslı Koçoğlu, Ceyda Aktaş, Merve Tanyel, Semra Özer)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Anthi, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç (Pınar Atasever, Berra Eren, Ecem Alıcı)
Setler: 17-25, 18-25, 13-25
Süre: 73 dakika (24, 26, 23)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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