Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

31.01.2021 15:59
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Başkent TVFHakemler: Zeki Bocutcu, İlknur ÇakarPTT: Ece Morova, Mejia, Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, (Simay Kurt, Aslı Koçoğlu, Ceyda Aktaş, Merve Tanyel, Semra Özer)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Anthi, Emine Arıcı,...

Salon: Başkent TVF

Hakemler: Zeki Bocutcu, İlknur Çakar

PTT: Ece Morova, Mejia, Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, (Simay Kurt, Aslı Koçoğlu, Ceyda Aktaş, Merve Tanyel, Semra Özer)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Anthi, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç (Pınar Atasever, Berra Eren, Ecem Alıcı)

Setler: 17-25, 18-25, 13-25

Süre: 73 dakika (24, 26, 23)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı Ümraniyespor-Samsunspor maçında fair-play örneği! Rakibin gol atmasına engel olmadılar Av tüfeğini boynuna dayayan şahıs, Özel Harekat Polisi tarafından etkisiz hale getirildi Eski muhtar bağ evinde darbedilerek öldürüldü 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti Sokak ortasındaki drift görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ünlü futbol menajeri gözaltına alındı Sosyal medyada infial yaratan video! Sakarya'da 3 çocuk uyuşturucu kullanırken görüntülendi Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları: 10 ölü, 24 yaralı Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları: 10 ölü, 24 yaralı         
16:58
HDP Esenyurt İlçe Başkanı HDP Esenyurt İlçe Başkanı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı         
16:42
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Göztepe maçına saatler kala babasını kaybetti Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Göztepe maçına saatler kala babasını kaybetti         
16:13
Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde CHP'den istifa edeceğim Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde CHP'den istifa edeceğim         
15:50
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür         
13:16
Baskın yapılan kumarhanenin girişindeki 'maskesiz girilmez' tabelası pes dedirtti Baskın yapılan kumarhanenin girişindeki 'maskesiz girilmez' tabelası pes dedirtti         
12:43
Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar         
10:28
Meteoroloji'den Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil         
09:35
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 17:04:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei