Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde 28. hafta maç programı şöyle:
12 Şubat Cuma:
12.00 Karayolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
14 Şubat Pazar:
13.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 Çan Gençlik Kale Spor- Türk Hava Yolları (Çan Şehit H. İbrahim Eriç)
15.30 Beşiktaş- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel Voleybol)
16.00 Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 PTT- Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)
15 Şubat Pazartesi:
14.00 Eczacıbaşı VitrA-İlbank (Eczacıbaşı)
Kaynak: AA
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