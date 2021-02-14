Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor! Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

13 vatandaşımızın şehit olduğu hain saldırı ciğerimizi yaktı! Tepkiler art arda geliyor

Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı

Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı "Direk gibi" yorumu Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı