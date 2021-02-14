Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Robinson, Beliz Başkır, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, İpar Özay Kurt)
Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Victoria, Hümay Topaloğlu, Arzum Tezcan)
Setler: 25-23, 25-17, 25-18
Süre: 27, 23, 24 (74 dakika)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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