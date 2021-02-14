Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç
Hakemler: Serap Kuka, Barış Karakoyun
Çan Gençlik Kalespor: Simay Gazi, Braga, Souza, Dilan Yaşar, Nur Sena Kasap, Hande Naz Şimşek ( Dilara Bağcı, Nil Sahra Akın)
Türk Hava Yolları: Carlini, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Rishel, Aslı Kalaç, Büşra Şahin (Berrin Yıldırım, Merve Dalbeler Aslan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Özge Nur Çetiner)
Setler: 15-25, 22-25, 16-25
Süre: 76 dakika (24, 29, 23)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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