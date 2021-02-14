Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, İbrahim Acar
Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erçe Su Kasapoğlu, Adlin Kaymaz)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Gözde Nur Turan, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç, Dilara Elmacıoğlu (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal)
Setler: 25-20, 25-12, 25-18
Süre: 59 dakika (20,19, 20)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş, ağırladığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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