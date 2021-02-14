Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, Koray Yılmazgil
PTT: Yağmur Mislina Kılıç, Bahar Akbay, Dimitrova, Mejia, Vuchkova, Ece Morova, (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Semra Özer, Dilşad Nur Kavas, Merve Tanyel)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)
Setler: 28-26, 25-19, 30-28
Süre: 91 dakika (30, 28, 33)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında PTT, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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