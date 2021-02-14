Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Alınan sonuçlar şöyle:

Ligin 28. haftası bugün oynanan 6 maçla devam etti.

Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı

Ankara dahil 5 ilimize kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Gara şehitleriyle ilgili yürek yakan detaylar! 6 aile acı haberi evlat nöbetinde aldı

Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün