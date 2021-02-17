Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül
Fenerbahçe Opet: Vargas, Dicle Nur Babat, Busa, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Beliz Baskır, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, İpar Özay Kurt)
VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Guimaraes, Haak, Rasic, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Tuğba Şenoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Gözde Yılmaz)
Setler: 19-25, 22-25, 17-25
Süre: 72 dakika (23, 26, 23)
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26. hafta erteleme maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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