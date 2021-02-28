Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu
PTT: Ece Morova, Semra Özer, Bahar Akbay, Yağmur Mislina Kılıç, Mejia, Vuchkova (Simay Kurt, Dilşat Kavas Nur, Cansu Aydınoğulları, Ceyda Aktaş)
İlbank: Yaprak Erkek, Melda Güler, Yasemin Özel, Tuğçe Öcal, Ceren Karagöl, Eylül Karadaş (Ceren Önal, Birgül Parlak, Jack)
Setler: 28-26, 25-18, 25-20
Süre: 80 dakika (30, 25, 25)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasına PTT, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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