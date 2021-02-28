Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

28.02.2021 20:19
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: EczacıbaşıHakemler: Sadettin Kıral, Metin KorkutEczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Merve Atlıer, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli (Melisa Memiş, Beyza Arıcı)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Sadettin Kıral, Metin Korkut

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Merve Atlıer, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli (Melisa Memiş, Beyza Arıcı)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal, Açelya Özman, Bade Keskin)

Setler: 25,16, 25-15, 25-14

Süre: 64 dakika (22, 20, 22)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Play-off etabında mücadele edecek Eczacıbaşı VitrA, normal sezonu 24 galibiyetle tamamladı. Ligden düşen Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 30. maçından da mağlup ayrıldı.

Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Beylikdüzü, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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