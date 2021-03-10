Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Grothues, Meryem Boz, Hande Korkut, Stella (Eylül Akarçeşme, Pelin Özkılıçcı, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı)
Türk Hava Yolları: Morales, Büşra Şahin, Polen Ünver, Özge Nur Çetiner, Gökbudak Nursevil Aydınlar, Ebrar Karakurt ( Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen, Carlini)
Setler: 23-25, 24-26, 20-25
Süre: 91 dakika (28, 32, 31)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen maçta Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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