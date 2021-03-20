Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir

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