Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Nicle Nur Babat, İpar Özay Kurt (Melis Yılmaz, Cansu Çetin, Lila Şengün, Busa, Bahar Toksoy Guidetti)
Sistem9 Yeşilyurt: Burcu Yönder, Ece Hocaoğlu Şanlı, Zeynep Sude Demirel, Carutasu, Derya Güç, İrem Nilsat Kaya (Tuna Aybüke Çetinay, Duru Aksu)
Setler: 25-18, 27-25, 25-21
Süre: 77 dakika (25, 27, 25)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Opet, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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