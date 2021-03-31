Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Recep KarakoçEczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz, Ogbogu, Fatma Yıldırım)Fenerbahçe Opet: Robinson, Dicle Nur Babat, Vargas, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir...

Salon: Burhan Felek Vestel Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı ( Simge Şebnem Aköz, Ogbogu, Fatma Yıldırım) Fenerbahçe Opet: Robinson, Dicle Nur Babat, Vargas, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Bahar Toksoy Guidetti, Busa, Beliz Başkır) Setler: 17-25, 21-25, 21-25 Süre: 86 dakika (25, 30, 31) Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, durumu 6-3 yaparak rakibine mola aldırdı. Eczacıbaşı VitrA'nın skora ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, Vargas'ın etkili oyunuyla ilk seti 25-17 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sete etkili giren Eczacıbaşı VitrA, 7-4 üstünlük yakaladı. Blok sayılarıyla fark yaratan Fenerbahçe Opet, 9-8 öne geçmeyi başardı. Üstünlüğü ele geçirdikten sonra Eczacıbaşı VitrA hücumlarında Boskovic'in hatalarıyla farkı açan sarı-lacivertliler, setten 25-21 galip ayrılarak durumu 2-0 yaptı. Turuncu-beyazlılar, üçüncü sete de iyi başlayan taraf oldu ve 8-5 öne geçerek Fenerbahçe Opet'in mola almasını sağladı. Moladan sonra toparlanan sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-11 üstün girmeyi başardı. Eczacıbaşı VitrA, başa baş geçen son sette 16-13 geri düşmesine rağmen skoru 16-16'ya getirerek eşitledi. Son bölümde savunma ve hücumda etkili performans ortaya koyan Fenerbahçe Opet, seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Fenerbahçe Opet'in 1-0 öne geçerek avantaj yakaladığı seride ikinci karşılaşma 5 Nisan Pazartesi, eşitlik olması halinde üçüncü müsabaka ise 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

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