Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

07.04.2021 16:39
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı, System.String[]

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erdal Akıncı, Tuncay SevimFenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Cansu Çetin, Busa, Bahar Toksoy Guidetti)Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Cansu Çetin, Busa, Bahar Toksoy Guidetti)

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Mirkovic ( Simge Şebnem Aköz, Thompson, Elif Şahin, Fatma Yıldırım)

Setler: 17-25, 25-19, 21-25, 25-19, 15-12

Süre: 130 dakika (24, 27, 29, 27, 23)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

Yarı final serisinin üçüncü maçına hızlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-10 önde girdi. Teknik moladan sonra da oyunun kontrolünü elinde bulunduran turuncu-beyazlılar, Boskovic'in etkili performansıyla seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Vargas ve Robinson'ın sayılarıyla üstünlük kuran Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-10 üstün giren taraf oldu. Rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, ikinci seti 25-19 ile hanesine yazdırdı ve durumu 1-1 yaptı.

Eczacıbaşı VitrA, üçüncü sette blok sayılarıyla skor üreterek teknik molayı 12-9 önde geçti. Turuncu-beyazlılar, Boskovic ve Ogbogu'nun skorer oyunuyla etkili olduğu üçüncü sette 25-21 galip gelerek 2-1 üstünlük yakaladı.

Dördüncü sete iyi başlayan ve skoru 7-2 yapan Fenerbahçe Opet, teknik molaya da 12-4 üstünlükle girdi. Robinson ile etkili olan sarı-lacivertliler, baştan sona önde götürdüğü seti 25-19 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi.

Büyük çekişmeye sahne olan final setinde Eczacıbaşı VitrA, 6-4 öne geçti. Turuncu-beyazlıların hücumda yaptığı hatalarla sayı bulan Fenerbahçe Opet, seti 15-12, karşılaşmayı da 3-2 kazandı.

Seride 2-1 galip gelen Fenerbahçe Opet, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

Final serisi 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak maçla başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak. Üçüncülük maçları ise yarı finallerin kaybedenleri Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları arasında oynanacak.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Naz Aydemir Akyol, Burhan Felek, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Son Dakika Spor


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