Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Caner Çildir
Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic, Thompson, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli, Saliha Şahin, Mirkovic)
Türk Hava Yolları: Carlini, Lynn, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Nursevil Aydınlar, Santana)
Setler: 21-25, 22-25, 26-24, 25-17, 11-15
Süre: 140 dakika (30, 32, 35, 26, 17)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisi ikinci maçında Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.
İlk maçtan 3-1 galip ayrılan Türk Hava Yolları, seriyi 2-0 kazanarak sezonu üçüncü sırada tamamladı.
Türk Hava Yolları 2021-2022 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde, Eczacıbaşı VitrA da CEV Kupası'nda mücadele edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisi - Son Dakika Spor