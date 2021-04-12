Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde ikinci karşılaşma yarın oynanacak
12.04.2021 09:27
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet'in şampiyonluk mücadelesi verdiği play-off final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet'in şampiyonluk mücadelesi verdiği play-off final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak.
İlk maçı 3-2 kazanan ve seride 1-0 öne geçen VakıfBank, sarı-lacivertli takımı VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak. Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa uzanacağı final serisinde üçüncü mücadele, 16 Nisan Cuma günü yine VakıfBank'ın ev sahipliğinde yapılacak.
Gerekmesi halinde dördüncü ve beşinci maçların programı daha sonra açıklanacak.
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