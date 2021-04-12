Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde ikinci karşılaşma yarın oynanacak

Gerekmesi halinde dördüncü ve beşinci maçların programı daha sonra açıklanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa uzanacağı final serisinde üçüncü mücadele, 16 Nisan Cuma günü yine VakıfBank'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu